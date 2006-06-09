Беларусь среди торговых партнеров России занимает шестое место

Товарооборот Беларуси и России в январе-апреле 2006 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом возрос на 34,3% до $5 млрд. 891,1 млн. Такие сведения содержатся в статистических данных, распространенных Федеральной таможенной службой России.Объем белорусского экспорта в Россию за 4 месяца нынешнего года составил $1 млрд. 927,5 млн. (рост на 13,7%), импорта - $3 млрд. 963,6 млн. (на 47,3% больше). Основным торговым партнером России в данный период являлась Германия - объем взаимной торговли составил $12,8 млрд. Далее следуют Нидерланды - $10,5 млрд., Италия - $9,5 млрд., Китай - $7,5 млрд., Украина - $7 млрд. Беларусь среди торговых партнеров России заняла 6-е место.