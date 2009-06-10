Беларусь создаст ряд совместных предприятий с Казахстаном (ВИДЕО)

Между государствами сегодня заключён договор об экономическом сотрудничестве. Подписи под документом поставили главы правительств двух стран.

За три минувшие недели – три встречи. Астана. Москва. Сегодня в Минске главы правительств двух стран закрепили подписями ранее достигнутые договорённости.

Будут созданы совместные предприятия по выпуску холодильников, станков, инструментов и сельхозтехники. Белорусские тракторы и комбайны и без того собирают в Казахстане. Больший интерес гостей к новинкам нашего аграрного машиностроения подогрело посещение выставки «Белагро». Беларусь готова поделится и технологиями.

Мы переходим не просто к поставкам продукции, созданию отдельных производств, - сказал Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь. - Мы сегодня договорились о том, что создаём группы, по конкретным направлениям сельхозпроизводства с тем, чтобы поднять продуктивность сельскохозяйственного производства.

Повышать урожайность на казахских полях уже в ближайшее время будут белорусские специалисты. Без их помощи не обойдётся и разработка природных месторождений Казахстана. На рудниках одной из крупнейших в мире корпораций Казахмыс теперь будут работать только БелАЗы. Жодинское предприятие зачислено в стратегические партнёры.

- У Беларуси есть несомненные конкурентные преимущества по развитию ряда индустрии, которые жизненно необходимы для дальнейшего форсированного развития Казахстана, - отметил Карим Масимов, премьер-министр Республики Казахстан.

Без финансирования совместные с Беларусью проекты Казахстан не оставит. Правительство даёт гарантии и самолично проверяет возможности европейского партнёра. Знакомство с производством холодильников и морозильников на минском заводе - с перспективой строительства у себя подобного.

Планируется выйти и на мировые рынки. Прежде всего в Азиатском регионе. Объёмы производства позволят. В год на новом заводе будут выпускать 250 тысяч единиц бытовой техники.

Завод холодильников в Казахстане белорусы обещают сдать под ключ через два года. Наши специалисты уже в следующем месяце начнут реализацию проекта. Хоть его и характеризуют, как дорогостоящий и сложный, но партнёров не пугают сложности. Беларусь и Казахстан нацелены только на стабильное и долгосрочное сотрудничество.