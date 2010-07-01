Беларусь сохраняет свои требования по вхождению в Таможенный союз

1 июля. Дата, которую ждали, готовились, а некоторые и вовсе боялись. Настал день, который обещал прозрачные границы и выгодный бизнес для всех участников альянса. День официального старта Таможенного союза уже на закате, а на белорусско-российской границе вереницы загруженных фур стоят, как и в день предыдущий.

А вот другой край Беларуси, граница с Евросоюзом. Пункт пропуска «Варшавский мост». Именно сюда 1 июля и должны были сдвинуться границы таможенной тройки. Все пограничные службы к новым условиям подготовились. А все автомобилисты — точнее физические лица — подготовились с 1 июля выплачивать за растаможку авто другую стоимость. Но опять же: те, кто вёз машины сегодня, провозили их по тем же правилам, что и вчера.

Водители:

По-старому ничего не поменялось — примерно 0,35 евро за кубик, то есть, около 1000 долларов за машину с двигателем 1,9 литра.

Повышение таможенных пошлин на машины до уровня российских — самый болезненный вопрос для белорусов. Автомобильные цены лихорадило все эти полгода, что вызывало напряжение в обществе. Государство, понимая околоавтомобильные волнения, стало отстаивать в таможенном альянсе интересы простых граждан. Хотя на некоторые уступки пойти все-таки пришлось. С 1 января этого года юридические лица уже ввозили новые авто по другим пошлинам. Но за повышение растаможки для юрлиц Беларусь добилась бонусов для отечественного машиностроения. Россия приняла предложение о повышении ставок пошлин на белорусские комбайны и сельскохозяйственное оборудование. Тем более, официальные автодилеры в нашей стране понимают, что размеры рынка таможенной тройки могут привлечь в Беларусь иностранных инвесторов, которые смогут создать здесь сборочное производство автомобилей.

Сергей Михневич, председатель правления объединения автомобильных импортеров РБ:

Белорусское правительство уже объявило о желании открыть здесь сборочное производство. Условие функционирования – равные пошлины для юридических и физических лиц. Всем понятно, что этот нехороший период, который мы сейчас переживаем – он временный. И поэтому, как только будет ясность с производством, наше государство примет решение о выравнивании пошлин.

Классический принцип Таможенного союза подразумевает единые экономические подходы для всех участников альянса. Эксперты оценивают плюсы.

Ирина Точицкая, заместитель директора Исследовательского центра Института приватизации и менеджмента:

Страны определили и сказали, что будут синхронизированы, вернее, гармонизированы санитарные меры. И мы будем надеяться, что наши товары на границе будут в меньшей степени встречать «нетарифные» барьеры. Вот то, что в прошлом году мы имели с молоком, а сейчас с мясом.

Но есть и минусы. Беларусь отстаивает точку зрения: на пути к созданию единого экономического пространства и речи не может идти о пошлинах на любые виды товаров. В этот список входит и нефть. Планировалось, что до 1 июля этот вопрос себя исчерпает хотя бы наполовину. Однако, этого не произошло. Беларусь добилась только 6,3 миллиона тонн беспошлинной российской нефти. Остальная часть — а это 21,5 миллиона тонн — пошлиной облагается. В продолжение Россия ввела, без объяснения правовых оснований, пошлины и на нефтепродукты. Здесь стоит подчеркнуть, что Беларусь является единственным государством — участником Таможенного союза, в отношении которого Россия применяет этот подход.

Сергей Костюк, аналитик информационно-аналитического центра Forex Club:

Введение этой пошлины по отношению к Беларуси со стороны России выглядит странно. Таможенный союз подразумевает некоторые равные условия между агентами. Когда кто-то должен за что-то платить, за ту же переработку – это странно. Скорее, это один из рычагов воздействия на принятие решения в Республике Беларусь. Это в первую очередь выгодно Российской Федерации.

Беларусь всегда была сторонником интеграционных процессов. Главное, в любом объединении — равноправие всех участников. Причем, равноправие реальное — не на словах, а на деле.