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Беларусь собирается присоединиться к программе стресс-тестов на атомных электростанциях

24 июня 2011 11:24
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Европейский Союз заявил в четверг, что Беларусь входит в число семи стран, которые собираются присоединиться к программе стресс-тестов на атомных электростанциях, чтобы проверить, насколько их АЭС способны противостоять авариям и катастрофам.

Двадцать семь стран ЕС договорились о проведении стресс-тестов в прошлом месяце и призвали прочие страны присоединяться к ним. В четверг было объявлено о первом серьезном прорыве в области расширения программы. По условиям программы, «выводы местных экспертов будут оценивать эксперты из других стран», говорится в заявлении Евросоюза. Программу поддержали Россия, Украина, Армения, Хорватия, Швейцария, Турция и Беларусь.

«Это важный совместный шаг вперед как для нас, так и для наших соседей по европейскому континенту», - считает европейский комиссар по энергетике Гюнтер Эттингер (Guenther Oettinger).

В Европейском Союзе стресс-тесты будут продолжаться в течение большей части года. Их окончательные результаты будут объявлены к апрелю.

Идея проверки атомных электростанций возникла в связи с аварией, случившейся на японской АЭС «Фукусима» 11 марта после землетрясения и цунами.

Европейские атомные электростанции и без этого регулярно проверяются, однако программа предполагает, что проверки станут более жесткими, будут скоординировано проводиться в разных странах ЕС и непосредственно на месте оцениваться международными командами экспертов.

В Евросоюзе находится 143 ядерных реактора. В России - 32, и строятся еще 11. Украина, где в 1986 году произошла Чернобыльская катастрофа, обладает 15 реакторами и строит еще два, сообщает www.ctv.by со ссылкой на AP.

# Экономика # АЭС в Беларуси # Белоруссия

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