Беларусь сняла запрет на ввоз свинины и мяса птицы из Германии

Кроме того, каждая партия должна иметь протокол лабораторных исследований об отсутствии диоксинов. По-прежнему нельзя ввозить живых животных для откорма и убоя, а также кормовые добавки.
Напомним, запрет был введен в начале текущего года в связи с диоксиновым скандалом в Германии, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
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