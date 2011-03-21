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Беларусь сняла запрет на ввоз свинины и мяса птицы из Германии

21 марта 2011 12:07
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Эти продукты можно поставлять при условии, что они произведены после 1 ноября 2010 года.

Кроме того, каждая партия должна иметь протокол лабораторных исследований об отсутствии диоксинов. По-прежнему нельзя ввозить живых животных для откорма и убоя, а также кормовые добавки.

Напомним, запрет был введен в начале текущего года в связи с диоксиновым скандалом в Германии, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

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# Экономика # Птицы

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