Беларусь сняла запрет на ввоз свинины и мяса птицы из Германии

Эти продукты можно поставлять при условии, что они произведены после 1 ноября 2010 года.

Кроме того, каждая партия должна иметь протокол лабораторных исследований об отсутствии диоксинов. По-прежнему нельзя ввозить живых животных для откорма и убоя, а также кормовые добавки.

Напомним, запрет был введен в начале текущего года в связи с диоксиновым скандалом в Германии, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

«Диоксиновый скандал» в Германии станет главной темой заседания Совета ЕС

В Германии из-за диоксина в корме для кур закрыты более тысячи птицеферм

В Германии люди боятся покупать еду — в мясомолочной продукции выявили диоксин

Еврокомиссия лишь спустя неделю после диоксинового скандала в Германии проведет специальное совещание

Беларусь запретила ввоз немецких кормов и кормовых добавок, произведенных на землях Нижней Саксонии

Диоксиновый скандал в Германии: опасное вещество обнаружили еще на тысяче ферм