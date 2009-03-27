Беларусь сможет знакомиться с новыми техническими требованиями Евросоюза на стадии их разработки

Это даст возможность рассчитывать свои перспективы по экспорту на рынок ЕС. Наша страна получит статус аффилированного члена в европейских органах по стандартизации. Данный вопрос обсуждался между Беларусью и Еврокомиссией 24 марта в Брюсселе. Это позволит расширить экспорт в страны ЕС. На сегодняшний день уже 1700 белорусских предприятий имеют маркировку «ЦЕ». В свою очередь, белорусская сторона предложила список вопросов для совместного изучения.



- Мы договорились продолжить консультации и наши встречи, - рассказал телеканалу СТВ директор Белорусского государственного института метрологии Николай ЖАГОРА. - Предварительно это будет май-июнь. Место не выбрано, потому что мы приглашали их приехать к нам в Минск, но они сказали, все зависит от количества поставленных вами вопросов и количества экспертов, которым нужно будет на них отвечать. Если это будет много, то мы вас к себе позовем.