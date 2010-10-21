Беларусь сможет перераспределять деньги ООН на приоритетные направления

Дружеское международное рукопожатие, как символ теплого финансового ветра. Деньги ООН под развитие потенциала Беларуси. Более года плотной совместной работы — и вот первое рамочное соглашение ООН по оказанию помощи нашей стране подписано.

Антониус Брук, представитель ООН в Республике Беларусь:

В Беларуси это действительно дебютная рамочная программа. А это уже огромная веха в наших отношениях. И я вам признаюсь: сегодня многие коллеги из других стран заинтересованы и ждут результатов этой программы. И уже называют ее образцовой.

Когда-то стоявшая у истоков создания ООН, Беларусь сегодня заслуженно пользуется кредитом доверия. С того времени реализуется немало собственно белорусских инициатив. Это и признание чернобыльской аварии мировой техногенной катастрофой. А этим летом с подачи Беларуси принят глобальный план по борьбе с торговлей людьми. Опять же благодаря белорусским усилиям мировые финансы повернулись лицом к странам со средним уровнем дохода. Даже МВФ, когда-то не дававший Беларуси ни копейки, теперь перечисляет транш за траншем. А уж по линии ООН с момента обретения независимости в нашей стране реализовано проектов более чем на 700 млн. долларов. И необозримое количество технологий.

До 2015 года вновь поступившие средства будут вложены в конкретные проекты. 5 лет — 5 направлений. Это и социально-экономическое развитие, и здравоохранение, и всегда актуальные экология и управление миграцией. И, конечно же, госуправление.

Иван Бельчик, начальник отдела по сотрудничеству с международными организациями и координации технической помощи Министерства экономики Республики Беларусь:

Мы планируем и уже определили 490 млн. долларов в рамках этой программы. планируется существенное увеличение техпомощи со стороны Еврокомиссии. Мы заинтересованы не в простом увеличении этих ресурсов, а именно в создании такого механизма, в рамках которого их можно было бы скоординировать и наиболее эффективно осваивать.

Эффективно — значит, с наибольшими доходами. И хотя все подписи только поставлены, первые шаги уже готовы.

Николай Снопков, министр экономики Республики Беларусь:

Рамочная программа и наша совместная работа в рамках программы будет нацелена на инновационную и инвестиционную деятельность, развитие деловой среды и предпринимательской инициативы, содействие вступлению Беларуси в ВТО, внедрение международных стандартов в различных сферах и развитие адресной социальной помощи, особенно для незащищенных слоев населения, включая Чернобыльский район.

Но самое главное — это удивительная гибкость, прописанная в программе. Ведь, в зависимости от внешних условий, Беларусь сможет сама перераспределять деньги на приоритетные направления.

Эта гибкость уже дает перспективы избавления от главного негатива нашей экономики — жесткого углеводородного рациона. Энергосектор — это то самое направление, куда заинтересованы вкладывать и ООН, и Всемирный банк. И перенаправление инвестиций именно в эту отрасль сегодня выглядит не только реально, но и весьма симпатично.

Николай Снопков, министр экономики Республики Беларусь:

В следующей пятилетке будет интенсифицирована программа альтернативных видов топлива, поэтому мы вкладывали деньги и модернизировали наши НПЗ с точки зрения глубины переработки и максимизации, исходя из современных условий. И жизнь показывает, что было правильно модернизировать именно НПЗ.

Насколько реализация этой программы будет успешной — покажет время. Ясно одно: уже само подписание — это существенная не только экономическая, но и политическая галочка в мировом рейтинге Беларуси.