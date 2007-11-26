Беларусь - Словения: промышленное сотрудничество расширяется

Новый совместный инвестпроект в 6 миллионов евро реализован на МТЗ.

На предприятии появилась новая линия обрабатывающих центров. Установка современного европейского оборудования уже позволила снизить себестоимость выпускаемой продукции и повысить точность обрабатываемых деталей энергонасыщенных тракторов.

Словенская компания "Рико" уже 8 лет на белорусском рынке. Она поставляет современное металлообрабатывающее оборудование на автомобиле- и тракторостроительные заводы. Это позволяет модернизировать производство и выпускать конкурентоспособную на зарубежных рынках продукцию.



Сегодня на предприятии запущен в строй новый обрабатывающий комплекс. Его главное достоинство - практически полная компьютеризация. В соответствии с контрактом между МТЗ и словенским предприятием на завод поставлено 8 единиц техники и технология обработки деталей.



Технология включает в себя комплекс контрольно-измерительного оборудования и настройки инструментов. А так же центральный сервер управления всеми станками. Раньше на этой линии находились поточные линии изготовления деталей серийных моделей тракторов. Теперь на освобожденных площадях были установлены обрабатывающие центра.

