При проведении экономических реформ, если это не идет в разрез с национальными интересами, Беларусь следует рекомендациям Международного валютного фонда.

Об этом 31 мая в Минске заявил заместитель председателя Палаты представителей Сергей Заболотец на встрече с главой миссии МВФ Балажем Хорватом.

Наша страна вошла в эту влиятельную организацию в 1992 году. За это время валютные ресурсы МВФ использовались дважды. Кредиты были погашены в 2005 году. Отчеты об экономической ситуации в Беларуси стали менее политизированными - констатировал вице-спикер. Эксперты перешли к реальным экономическим оценкам без предвзятых подходов. В Минске положительно оценивают сотрудничество. Последние рекомендации МВФ по значительному ужесточению бюджетно-налоговой политики были приняты.