Беларусь-Сирия: что готовит Беларусь для поставок на восточный базар

Сирийский лидер был в Минске всего два дня. Но за это время успел дважды встретится с Александром Лукашенко, лично оценить белорусский общественный транспорт, и посмотреть на Минск с крыши Национальной библиотеки. Еще в первый день Президенты наметили новые грани в отношениях, среди которых есть и вполне неожиданный формат. Так, в экономическом тандеме наши республики отныне намерены сотрудничать и с третьими странами. Речь идёт о взаимных интересах Беларуси, Сирии, Венесуэлы и Катара.

В 1993 году Айман приехал в Беларусь, как простой студент. Сегодня он уже бизнесмен с собственным делом и семьей. Сирийская община в Минске если и не самая многочисленная, то одна из самых активных. Многие сирийцы основали свой бизнес в Беларуси.

Айман Абазах, владелец кафе:

Практически все наши ребята, которые здесь остались, были студентами, заканчивали институты, кто-то защитился в аспирантуре. Нашли себе жен, нашли работу и оставались.

С января этого года белорусско-сирийское сотрудничество заметно активизировалось. Рабочие поездки чиновников обеих стран достигли рекордного уровня. И как-то одновременно с небывалой летней жарой, увеличивалась концентрация деловых проектов.

Первым впечатлением Башара Асада на белорусской земле стал хлеб с солью. Президент Сирии у нас впервые. Однако визит назревал давно. Наши страны связывает прочная дружба еще со времен союза, а последняя поездка Александра Лукашенко в Сирию пополнила совместный портфель новыми контрактами и договоренностями. Прилет сирийского лидера — это, фактически, ответный шаг навстречу друг другу, подтверждение серьезности намерений.

Вместе с сирийским лидером в Беларусь прилетело 120 бизнесменов. Президентам и предпринимателям есть что обсудить.

Фарук Таха, Чрезвычайный и Полномочный Посол Сирийской Арабской Республики в Беларуси:

Мы с оптимизмом смотрим и на увеличение товарооборота, и на возведение совместных объектов в Сирии и Беларуси. Мы приравняем свои отношения к стратегическому партнерству.

Если раньше Сирия только покупала белорусскую технику, то теперь речь идет об организации нескольких сборочных производств для рынка Ближнего Востока. А это значит, что в ближайшей перспективе наш товарооборот увеличится шестизначными цифрами. Благо, происходит это ежегодно.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы очень многое можем с вами сделать. Я хочу, чтобы Вы в результате этого визита вместе со своими коллегами, министрами, членами правительства познакомились с нашей страной, увидели ее возможности. И все, что Вы захотите, все, что Вам понравится, мы готовы делать в Сирии.

Башар Асад, Президент Сирийской Арабской Республики:

Нужно воспользоваться хорошими политическими отношениями между нашими странами для развития торгово-экономического сотрудничества. Вы в Беларуси обладает большими экономическими и научными возможностями. Наши страны имеют очень актуальное и важное местоположение в своем регионе. Мы приехали к вам сегодня, и у нас есть много мыслей, с которыми мы хотим сегодня обменяться с вами. Мы не хотим, чтобы отношения между нашими странами остались только в виде договоренностей на бумагах. Мы хотим, чтобы проекты реализовывались.

Сирия входит в зону свободной торговли между арабскими странами. А это беспошлинный рынок, где проживает 350 миллионов человек. Восточные партнеры, со своей стороны, заинтересованы возможностями Таможенного союза Беларуси, России и Казахстана. Переговоры Президентов были долгими, но результативными. По их окончанию стороны подписали 7 документов. От сотрудничества в сфере информатизации до образования, юстиции, сельского хозяйстве и даже космических технологиях. Сирийский лидер констатировал, что отношения наших стран постепенно выходят на межрегиональный уровень.

Башар Аль-Асад, Президент Сирийской Арабской Республики:

Развивая наши отношения мы должны думать стратегически — на перспективу. В нашем регионе мы развиваем такие направления как энергетика, газовая и нефтяная сферы, транспорт. Думаю, что выстраиваемые нами отношения, это кооперация в масштабах регионов Восточной Европы и Ближнего Востока. У наших стран широкие перспективы сотрудничества, чтобы перейти к полезному экономическому взаимодействию.

Беларуси и Сирии, пожалуй, не надо нащупывать перспективные направления. Репутация, например, белорусской автотехники на Ближнем Востоке хорошая. В сирийских шахтах еще с 70-х работают наши БелАЗы. Грузовики-гиганты уже несколько раз выработали свой ресурс, однако, все еще на ходу. Идут переговоры о создании предприятия по сборке БелАЗов в Сирии. Но первым таким СП станет завод по выпуску автобусов МАЗ. В Дамаске модернизируется сеть общественного транспорта. На ближайшие пять лет внутренняя потребность Сирии оценивается в пять тысяч городских и три тысячи междугородних автобусов. Башар Асад устроил тест-драйв одному из таких.

В перспективе можно выйти и на производство грузовиков для рынка всего региона. На Минском заводе колесных тягачей также зашел разговор о создании производства белорусских «Волатов» в Сирии. Здесь же обсудили планы по открытию в Дамаске СП по производству оптики «БелОМО». А с крыши «белорусского алмаза знаний» — Национальной библиотеки — Башар Асад увидел еще одну возможную перспективу для экономического десанта из Сирии — Минский тракторный завод.

Сирия – это аграрная страна. Урожай собирают 4 раза в год, а в сельском хозяйстве занято около половины населения. Поэтому прорабатывается вопрос создания там и завода МТЗ.

Впрочем, если сборочные производства автотехники за рубежом уже успели стать в каком-то смысле традиционными, то озвученные Президентами на итоговой пресс-конференции проекты для многих оказались полной неожиданностью. Оказывается Беларусь и Сирия намерены реализовать на Ближнем Востоке проекты с участием Венесуэлы и Катара.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Во время моего посещения Венесуэлы и во время Вашего визита в Венесуэлу Уго Чавес предложил найти общие трехсторонние проекты между Венесуэлой, Сирией и Беларусью. Мы договорились, что министры иностранных дел организуют эту работу, и в ближайшее время три Президента встретятся в Дамаске и утвердят эти конкретные проекты сотрудничества.

Аналогично сложились очень хорошие отношения у нас с Сирией, у нас с Катаром, у Сирии с Катаром. Очень тесные отношения между этими тремя государствами. Вы знаете, что Катар — очень богатая страна , и не только природными ресурсами, в финансовом отношении это очень состоятельное государство. Мы договорились, что мы, аналогично, как Сирия, Беларусь и Венесуэла, попробуем выйти на интересные для трех сторон проекты и осуществить их в ближайшее время.

Можно предположить, что в случае с Венесуэлой речь идет о нефтяных проектах, а с Катаром — газовых. Таким образом, Беларусь вслед за Латинской Америкой и Юго-Восточной Азией начнет укрепляться на Ближнем Востоке. Не за горами новая интересная интеграция. Бизнес-проект Аймана — кафе — это тоже своеобразный естественный мост между нашими странами. И хотя белорусский и сирийский народы сильно отличаются друг от друга, есть вещи, которые соединяют любые нации, независимо от расстояния.

Айман Абазах, владелец кафе:

Не было Нового года, чтобы я не посмотрел «Иронию судьбы или С легким паром». Никулин — все фильмы его смотрел, много раз. Чарли Чаплин, конечно.

Ведь бизнес — это, пожалуй, тоже искусство. А совместный и подавно. Беларусь и Сирия намереваются реализовывать договоренности быстро и энергично. В следующий раз Президенты встретятся уже на саммите в Дамаске с участием венесуэльского лидера.