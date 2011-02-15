Беларусь серьезно увеличит экспорт мясомолочной продукции

Беларусь будет зарабатывать на экспорте продуктов. В прошлом году только предприятия Минсельхозпрода от поставок за рубеж выручили более 2 миллиардов долларов. А к 2015 рассчитывают на 7 миллиардов долларов экспортной прибыли.

Такую информацию озвучили сегодня представители ведомства на пресс-конференции в центре Белорусского телеграфного агентства. «На ура» уходят в первую очередь отечественные мясные и молочные продукты, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Экспорт — дело выгодное — признаются многие производители, тем более что белорусские продукты за рубежом, в той же России, идут «на ура». Но своя рубашка ближе к телу. Это значит, что белорусский покупатель должен зайти в магазин с пустой корзинкой, а выйти — всегда с полной.

По молочным полкам этого магазина можно изучать географию страны (см. видео к сюжету — прим. ред.). Здесь представлена продукция как минимум 15 заводов, что для покупателя — благо, для товароведа — лишний труд. Да и за сроками проще уследить, если поставщик один. Но в таком случае торговая точка рискует оказаться заложником форс-мажора производителя и в итоге остаться без нужного продукта. А это уже может стать причиной ажиотажного спроса на тот или иной товар.

Ольга Миронова, заведующая магазином:

Что такое сделать заявку одному молочному заводу, а что такое обзвонить 10-15 в день?

В чем выигрывает магазин? У каждого молочного завода есть какая-то интересная позиция: у кого-то очень вкусные глазированные сырки, у кого-то — сливки, у кого-то — обезжиренный йогурт. Работая со всей республикой, магазин предоставляет широкую линейку по всей молочной продукции.

В пылу продуктового ажиотажа потребители нередко «кивают» в сторону производителей. Мол, наговаривают на экспорт. Что называется, не себе — а людям. Действительно, за рубеж «на ура» идут белорусские молоко и мясо — это 90% всех поставок продовольствия, причем в основном — в Россию. Раскупают с колес сыры, масло, творог, колбасы. В прошлом году Беларусь заработала на экспорте продуктов больше 2 миллиардов долларов. К 2015 рассчитывает на 7. В Минсельхозпроде уверены, что увеличение экспорта на внутреннем рынке не отразится.

Тамара Усачева, начальник управления Минсельхозпрода Республики Беларусь:

Сегодня производители полостью обеспечивают потребности внутреннего рынка, поэтому весь прирост производства спланирован для экспорта. Потребители не должны опасаться, что наращивание экспорта скажется на внутреннем рынке.

Вместе с увеличением экспорта растут и претензии к качеству товаров. Жесткие ветеринарные и санитарные нормы не позволяют производителям расслабляться. Хотя некоторые покупатели считают, что на экспорт идут товары лучшего качества. А себе — что осталось.

Юрий Шулейко, генеральный директор ГО «Гродномясомолпром»:

Для внутреннего рынка отдельно мы не делаем. У нас нет, например, отдельных марок сыров для внутреннего и внешнего рынков. Это одна и та же продукция.

2010 год назвали успешным для экспортеров продуктов. Дальше, уверены эксперты, будет не хуже. Спрос на продовольствие, впрочем, как и цена на них, только растет, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».