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Беларусь считает Россию приоритетным партнером в строительстве АЭС

15 ноября 2007 11:39
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По технико-экономическим параметрам российское оборудование не уступает другим иностранным производителям, а по цене дешевле. Окончательный выбор будет определяться не только экономическими, но политическими и финансовыми аспектами. Отметим, что при выборе генерального партнера, Беларусь проведет тендер или переговоры с потенциальными поставщиками. В качестве международного эксперта по строительству АЭС республика привлечет Киевский институт "Энергопроект". Предварительная оценка площадок для строительства АЭС будет сделана в апреле-июне 2008 года.
# Экономика

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