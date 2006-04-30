Беларусь считает приемлемым повышение цен на газ в среднем на 10-15% в год

Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко. По его словам, Беларусь и Россия должны разумно подходить к решению возникшего вопроса. В России есть стратегия развития энергетической отрасли до 2020 года, аналогичный документ имеется и в Беларуси. В соответствии с российскими планами предполагается постепенное повышение цен на газ внутри самой федерации и приближение их к мировому уровню. При этом Владимир Семашко подчеркнул, что рост цен на газ может негативно сказаться на экономике не только Беларуси, но и России, поскольку в наших странах преобладает энергоемкое производство. Белорусская сторона считает приемлемым повышение цен на газ в среднем на 10-15% в год. По словам первого вице-премьера, у Беларуси есть серьезные аргументы, чтобы отстаивать эту позицию.

Кроме того, Владимир Семашко подчеркнул, что действующие в настоящее время ($46,68 на 1 куб.м.) в Беларуси цены на это российское сырье итак являются коммерческими. При этой цене Газпром имеет 25% рентабельности. Такие показатели сложно получить при производстве автомобилей, тракторов, холодильников, сказал Владимир Семашко. По его словам, по указанной цене Беларусь получает газ на границе наших государств. Вместе с тем он напомнил, что Беларусь несет определенную нагрузку по транспортировке российского газа в Европу. "Мы ни на один день не сорвали поставки газа на Запад. В настоящее время это более 40 млрд.куб.м в год", - констатировал первый вице-премьер. Беларусь развивает газотранспортную систему, вкладывая в нее огромные деньги. Мы постоянно следим за тем, чтобы эта система была надежной, подчеркнул Владимир Семашко.

По его мнению, сообщает БелТА, зарабатывать нужно не на поставках сырья. В частности, он отметил, что, переработав газ, можно получить азотные удобрения, это принесет прибыль в пять раз большую. Сегодня в Беларуси реализуется проект по удвоению мощностей на предприятии "Гродно Азот". "Даже если иностранные инвесторы не будут принимать участие в этом проекте, Беларусь будет его реализовывать", - сказал Владимир Семашко. По его словам, белорусская сторона предложила Газпрому участие в этом проекте, в частности, предполагается строительство нового завода у западной границы Беларуси. Полученная здесь прибыль может оказаться значительно выше, чем от повышения цен на газ.