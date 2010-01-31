Беларусь-Россия: путешествие вдоль нефтепровода «Дружба»

Почему в больших политических играх с газовыми и нефтяными трубами наши российские друзья забывают иногда о том, как эти трубы применять на пользу собственных граждан?

Где-то здесь, в недрах российской земли пролегает нефтепровод. Еще в советские времена ему дали название – «Дружба». Течь или не течь многочисленным баррелям, куда и по какой цене решают, правда, здесь, на поверхности. Где тоже все скоротечно и весьма изменчиво. К слову, в этом постоянном круговороте безжизненной нефтяной и жизненной энергии порой теряешься – а кто же на самом деле «в трубе». Кто держит верх и кто решает судьбу этой самой «дружбы».

Наше путешествие вдоль «Дружбы» так или иначе привело на российскую автозаправку. И для того, чтобы сравнить цены на бензин и найти подешевле, нам не надо было объезжать все АЗС города. Достаточно посмотреть через дорогу, где уже другие цены. Тут мы и подумали – вот она, российская конкуренция. И стабильность, о которой говорят с сарказмом сами продавцы.

Еще недавно сами нефтепромышленники подсчитали, что среднестатистическая российская семья тратит на бензин 8% своего месячного дохода. В то время, когда жители европейских стран, где нет энергоресурсов вообще – всего 2%. То есть адекватная цена 95-го бензина в России – всего 17-20 рублей.

Тем, кто живет в этой стране, вообще многое непонятно. К примеру, в районе поселка — а это 60 километров от Москвы — в котором живет Леша, тоже пролегает нефтепровод «Дружба». И железная дорога, по которой он каждый день ездит на работу в столицу на электричке.

Алексей:

Если у меня зарплата порядка 15 тысяч, то треть я должен оставить только на плату за электрички. Плюс еще полторы тысячи надо отдать за метрополитен. Только на то, чтобы добраться до работы, у меня уходит половина зарплаты. Ну и проблема в том, что я давно не плачу за проезд.

Оказалось, таких как Леша в этой электричке много. И все они боятся кондуктора, движение которого можно легко проследить. В нашем последнем вагоне постепенно становится тесно. А на ближайшей станции нас чуть не сбили с ног. В первом вагоне, куда мы перебежали вместе с Лешей, все стали дышать спокойно. Страшный кондуктор остался позади. А мы подумали о глубинах той самой «дружбы».

Алексей:

Складывается впечатление, что Россия с определенными государствами ведет себя как большой брат с большой дубинкой — или нефтяной трубой. Постоянные угрозы, шантаж по отношению к любимым странам, независимо — Украина, Беларусь. То есть постоянный поиск какого-то внешнего врага. Вместо того, чтобы внутри что-то делать.

Возможно, пассажиры этой электрички рассуждали бы по-другому, если бы знали наверняка, что тарифы на проезд не будут повышаться в три раза. Да и вообще не будут повышаться. И то, что платить они будут только за вход на платформу ж/д вокзала. А не за выход. Можно при желании перелезть через забор, а не проходить через турникет. Но это, скорее, мужская прерогатива.

А еще на нефтепроводе «Дружба» живут многочисленные россияне и белорусы. Во всяком случае, на нем, или за счет него, строилось и строится их жилье.

За месяц в этом доме, а если более точно – в комнате этой двухкомнатной квартиры – Лена платит 27 тысяч российских рублей, что около 1000 долларов США. А вот о размере коммуналки, которую тоже оплачивает она, теперь ей сказать трудно. За последние полгода в квитанциях об оплате коммуналки, которые Лена всегда оставляет на память, цифры практически не повторяются. А недавно ей сказали, что в этом месяце ей придется заплатить еще на 26% больше.

Елена:

Конечно, люди возмущаются, говорят: такая страна, с такими огромными ресурсами. И почему повышают цены на те же ЖКХ, пенсионный фонд, бензин?

И как распорядиться ресурсами, чтобы это было выгодно всем? Казалось бы, наступило то самое время «Ч» для принятия важного решения — в рамках Таможенного союза, да и другого союза, который гораздо старше. К слову, решение это лежит на поверхности «Дружбы». Во всяком случае, для российского премьера. Недавно Владимир Путин озвучил свои мысли по этому поводу.

Владимир Путин:

Строить и создавать нужно то, что выгодно. Как это не покажется парадоксальным, сегодня продавать сырую нефть экономически выгоднее, чем нефтепродукты. Для нефтепереработки необходимы инвестиции, затраты рабочей силы, электроэнергии. А нефть сырая дороже стоит, чем нефтепродукты.

Клиенты российских автозаправок, да и, что говорить, руководители белорусских НПЗ, узрели в этих словах корни. К примеру, почти половина акций крупнейшего нефтеперерабатывающего предприятия Европы – Мозырского НПЗ — уже принадлежат «Славнефти». Что уже напоминает сказ про того умного, который лучше гору обойдет.

Евгений Нефедов, журналист газеты «Завтра» (Москва):

Может быть, за этим стоят более прикладные экономические интересы Путина и его сторонников. Я бывал в Беларуси на нефтеперерабатывающих заводах и поражался тому, насколько хорошо они выглядят. И какие люди на них работают. И не раз мечталось о том, чтобы и мы имели нечто подобное. Но, к сожалению, наши промышленные предприятия большей своей частью сегодня развалены.

Единое экономическое пространство, где все равны и где всем удобно, рисуется всем в розовом цвете. У некоторых – под аккомпанемент известного хита «Back in USSR». Вот только отношение к дружбе в советские времена и отношение к дружбе во времена нынешнее – весьма и весьма различны.

Михаил Делягин, директор Института глобализации, доктор экономических наук:

А уже никто не дружит, заметьте. К сожалению, в России много всего, в том числе много дураков и жуликов. Когда я говорю, что у нас должно быть нормальное руководство и нормальное государство, чтобы с нами пошел процесс интеграции — у кого угодно, и в первую очередь у Беларуси — я говорю, в том числе, о повышении тарифов на ЖКХ, повышении тарифов на транспорт.

На этом и закончилось наше путешествие вдоль нефтепровода «Дружба». Хотя его трудно объехать и о нем трудно говорить коротко. Наверно, поэтому нефтяная точка – столь желанна. И поставить ее норовит, пожалуй, каждый россиянин.