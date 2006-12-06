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Беларусь, Россия и Украина ведут активную борьбу с трансгрничной экономической преступностью

06 декабря 2006 09:31
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В ходе двухдневного совещания с 6 декабря в Минске главы МВД Беларуси, России и Украины рассмотрят пути обмена оперативной информацией о преступных группах, которые занимаются нелегальным перемещением товаров через границу, вопросы противодействия коррупции сотрудников таможенных органов и военнослужащих погранвойск.Министры внутренних дел трех стран также намерены обсудить перспективы борьбы с нелегальным перемещением подакцизных товаров, металлов, с их незаконным производством и хранением, а также проведение совместных мероприятий по противодействию коррупции, фальшивомонетничеству, отмыванию денег, полученных преступным путем.
# Экономика

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