Беларусь, Россия и Казахстан приняли проект плана действий по формированию Таможенного союза

Окончательно он будет создан к концу 2010-го. Об этом заявили сегодня в Минске руководители Интеграционного комитета ЕврАзЭС. Мероприятия по формированию таможенного союза рассчитаны на три года, в соответствии с поручением президентов. И как отметили участники встречи барьеров для формирования Таможенного союза к 2011 году нет.



Таможенный союз определит и облегчит условия торговли между странами. Это будет способствовать развитию экономик Беларуси, России и Казахстана, а также присоединению стран к ВТО.



Для формирования правовой базы Таможенного союза трем государствам придется поделиться полномочиями. Решение комиссии Таможенного Союза станет обязательным для комитетов и будет исполняться без посредников. Предстоит утвердить и схему принятия решений: консенсус или большинство голосов. Однако процесс экономической интеграции трех стран не будет замыкаться на создании только Таможенного союза.

