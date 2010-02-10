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Беларусь, Россия и Казахстан намерены максимально упростить процедуры перемещения грузов внутри Таможенного союза

10 февраля 2010 18:26
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Первое заседание рабочей группы экспертов состоялось 10 февраля в Минске.

В частности, предложено применять электронную книжку, дающую перевозчикам международную систему гарантий по доставке товаров и грузов. Эти гарантии могут предоставляться непосредственно банками стран таможенной тройки, а не швейцарскими, как сегодня.

Пока в денежном эквиваленте в Беларуси, России и Казахстане эти гарантии разные. Поэтому прорабатывается вопрос о равнозначной системе для всех трёх государств. Все эти меры, по мнению экспертов, помогут странам значительно увеличить транзит и прибыль от перевозок.

Сергей Шохин, руководитель Федеральной Таможенной Службы России:
Мы сконцентрировали своё внимание на процедуре транзита товаров, которые будут проходить через Беларусь, Россию и Казахстан. Много конкретных специфических вопросов, вплоть до мелочей – от оформления грузов, до их перемещения. И наши задача — до 1 июля все различия, которые есть в наших законодательствах минимизировать и отработать единую технологическую цепочку.

# Экономика

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