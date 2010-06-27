Беларусь-Россия: хроника газовой войны

Новости уходящей недели были больше похожи на фронтовые сводки. Газовая война, объявленная российским монополистом, аукнулась далеко на Запад. И хотя точка в противостоянии еще не поставлена, Беларусь свои обязательства выполнила полностью. Как говорится, «ложки нашлись, а осадок остался».

15 июня

Все началось 15 июня когда на главной подмосковной даче встретились хозяин Кремля и хозяин главной российской высотки. Обсуждали, безусловно, самый болезненный вопрос газового монополиста 1/6 части суши: долг Беларуси, который на фоне других углеводородных долгов, конечно же, не соизмерим. О собственных неоплаченных счетах за транзит в Европу в этот день не вспоминали. Однако родилась другая мысль: а не объявить ли соседу обратный отсчет: 5 дней. «Давайте так и поступим», — сказал Медведев. «Давайте», — ответил Миллер.

18 июня

Пятница, 18-е. 3-й день обратного отсчета. По адресу Москва, Наметкина, 16 приходит письмо из Минска. То ли почтальона в высотку не пустили, то ли корреспонденции в этот день оказалось слишком много, но белорусское предложение сесть за стол переговоров так и осталось без ответа: и в пятницу, и в субботу, и в воскресенье.

21 июня

О том, что письмо так и останется без ответа, стало понятно в понедельник утром. Ровно в 10 часов по Москве газовая рулетка остановилась. Поток голубого топлива в Беларусь сократился на 15%. В газпромовской высотке продолжают настаивать на расплате. Собственный же долг за транзит, который заметно больше белорусского счета, здесь по-прежнему не признают. Кто именно в этой ситуации должник становится очевидным для всех.

22 июня

Утро вторника. Беларусь, по традиции, вспоминает начало Великой Отечественной. «Газпром» же в это время сокращает поставки еще на 15%. В середине дня Минск строго по контракту и уже по новым ценам рассчитывается за майский газ. Касса «Газпрома» в ответ по-прежнему молчит. На фоне углеводородного голодания Беларусь приостанавливает российский транзит, о чем немедленно сообщает в очередном письме на имя Миллера. Письмо из Минска получают и в Еврокомиссии по энергетике и транспорту. Белорусскую позицию на встрече с главой российского МИДа озвучивает Александр Лукашенко. Об этом же Президент информирует глав Казахстана и Азербайджана. Телефонный разговор Сидорского с Миллером не приносит результата. Минск по-прежнему призывает соблюдать контракт и заплатить за транспортировку углеводородов. Адресат по-прежнему не отвечает.

23 июня

Среда. Игнорируя белорусскую корреспонденцию и оплату за май, Москва идет радикальный шаг, сократив поставки газа уже на 60%. Тем самым «Газпром» не соблюдает ни условия контракта, ни собственные угрозы. Москва уже не скрывает, что газовый спор — это политическая акция. «Газпром» не только не рассчитывается за предыдущий транзит, но и игнорирует очередную оплату за май — время которой истекает именно 23 июня. Таким образом, российский долг достигает 260 миллионов долларов. Предложения Беларуси о взаимозачете, учитывая, что они нам должны уже намного больше, по-прежнему не принимаются. И, наконец, финал дня. В 16-00 по минскому времени Беларусь полностью погашает свой долг.

24 июня

Рано утром в четверг поступление денег из Минска в «Газпроме» ещё отрицают, но уже в 10 часов возобновляют поставки газа в Беларусь в полном объёме. К требованию Минска оплатить собственную задолженность за транзит возвращаются только к обеду и погашают долг лишь частично. О сути газового конфликта в интервью телеканалу Euronews говорит Александр Лукашенко. Через день его увидят миллионы зрителей.

25 июня

Пятница. «Белтрансгаз» и «Газпром» продолжают переговоры. Позиция Беларуси неизменна: Москва должна немедленно погасить долг. Главный российский законодатель и лидер «Единой России» Борис Грызлов приезжает в Минск, но журналистов категорически избегает. Столичная молодежь собирает деньги, продукты и одежду «Газпрому». Акция проходит на ура. Действия Москвы комментируют мировые издания. «Газпром» вновь подтвердил репутацию ненадежного поставщика, а теперь ещё и плательщика. В Европе все чаще говорят об альтернативной энергии.