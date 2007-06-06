Беларусь развивает сотрудничество с европейскими странами в энергетической сфере

Парламентарии из 18 стран Центральной и Восточной Европы в Минске. На международном семинаре депутаты обсуждают развитие альтернативной энергетики.

Будут рассмотрены также проблемы малого и среднего бизнеса. В целом, заседание Общего комитета парламентской структуры Центральноевропейской инициативы при участии зарубежных экспертов позволит поднять актуальные вопросы развития энергетики в Центральноевропейском регионе на уровне законодательной и исполнительной власти.

Депутатский корпус уже начал работу над законопроектом о нетрадиционных и возобновляемых источниках энергии. Этот документ был внесен в Палату представителей Советом Министров Беларуси, разработан Минэкономики совместно с Министерством энергетики. Документ не содержит статей прямого действия и носит рамочный характер, так как в Беларуси пока не накоплен достаточный опыт в данной области. Нынешнее заседание должно помочь решению этой проблемы. "В нашей стране есть огромный опыт работы в большой энергетике, а вот в области возобновляемой предстоит много сделать", - заявил заместитель руководителя делегации Национального собрания Республики Беларусь в Парламентской структуре Центральной европейской инициативы Анатолий Павлович.

Сотрудничество в энергетической сфере обсуждают и в Литве. Здесь открылся двусторонний белорусско-литовский экономический форум.

На встрече в Друскининкае также пойдёт речь о совершенствовании энергетического транзита. Отметим, Литва занимает одиннадцатое место среди основных торговых партнеров Беларуси. По итогам 2006 года объем двусторонней торговли превысил 600 млн. долларов. В то же время экспорт Беларуси вырос на 23% по сравнению с 2005 годом. Результаты первого квартала текущего года свидетельствуют о стабильном росте двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

Тем временем, Беларусь планирует к 2020 году направить более 31 миллиарда долларов на развитие энергетической отрасли. Это и строительство ТЭЦ, работающих на угле, и местных видах топлива, а также строительство АЭС.

В настоящее время энергоемкость ВВП Беларуси в 1,5-2 раза превышает аналогичный показатель развитых стран мира. В этой связи, через 13 лет планируется снизить энергоемкость Внутреннего валового продукта на 60%, сэкономив тем самым около 19 млн. тонн условного топлива, более 6 миллионов из которых предполагается сэкономить уже к 2010 году. В течении трех лет только на объектах министерства энергетики планируется ввести в строй 10 мини-ТЭЦ, работающих на местных видах топлива.

