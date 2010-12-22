Беларусь ратифицировала соглашение о поездках с Литвой

Жители приграничных территорий Беларуси и Литвы смогут чаще ездить друг к другу. Палата представителей Национального собрания ратифицировала сегодня соглашение о поездках.

Теперь вместо визы граждане двух стран смогут получить разрешение на срок от одного года до пяти лет, за которое нужно будет заплатить 20 евро.

Сегодня же на сессии ратифицированы четыре документа по Таможенному союзу. Так, вводится система упреждения рисков. Предусмотрены отсрочки в таможенных платежах, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение» .

Виталий Бусько, депутат Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь

Интересы есть взаимные. Уже активизировалась торговля, увеличились поступления от таможенных платежей, поскольку есть строгий процент, который мы получаем от всего контура наших границ. И есть рынок почти в 200 миллионов.