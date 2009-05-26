Беларусь рассматривается как стратегический банковский партнер на международной арене (ВИДЕО)

Банкиры Центральной и Восточной Европы обсуждают в Минске пути преодоления последствий мирового финансового кризиса.

В группу банковских надзорщиков сегодня входит 21 страна. В этом году Беларусь председательствует в группе. Специалисты вместе анализировали меры по снижению финансовых рисков и делились накопленным опытом.

2007 год. Удар по ипотечному рынку США. Множество американцев, взявших кредиты для строительства жилья, оказались не в состоянии погасить задолженность перед банками. При этом сами американские банки не справились с потоком отказов от кредитных обстоятельств. Вслед за этим уже европейские и азиатские инвесторы, которые вкладывали деньги в высокодоходные бумаги США, оказались на грани банкротства. В 2008-ом кризис приобрел мировой характер и постепенно начал проявляться в сокращении объемов продаж, а потом и производства, снижении цен на сырье и росте безработицы.

Пути преодоления последствий мирового финансового кризиса в Минске обсуждают на высоком уровне. Сюда съехались представители национальных банков Центральной и Восточной Европы. В этом году наша страна председательствует в Группе банковских надзорщиков. Национальный банк Беларуси уже сделал несколько обстоятельных шагов – только за последний месяц заключил меморандумы о надзоре с Центральным банком Ливана и Казахстана. В уставном фонде 70% отечественных банков – иностранный капитал. Подобная ситуация и у других банков группы. Специалисты осознают: если деньги переводятся в другую страну, вместе с ними переводятся и риски. Задача №1 минимизировать риски и разработать такую банковскую систему, при которой проценты по займам не росли бы, а кредиты продолжали выдаваться.

– Около 70% банков Польши имеют иностранный капитал. Отсюда возникает вопрос сотрудничества банковских надзорщиков Польши с надзорщиками других стран. Чтобы постоянно убеждаться в том, что банки обладают достаточным капиталом и достаточными ликвидными средствами для операций, – отметил начальник управления банковского надзора (Польша) Андрей СТОПЖИНСКИЙ.

Денежно-кредитная политика. Еще один вопрос, который вызывает бурное обсуждение. По мнению банкиров, она должна быть максимально прозрачна и понятна клиенту. А депозиты защищены семью замками. Впрочем, белорусам можно не волноваться. В случае банкротства банка их интерес защитит закон. Возмещением вкладов займется специальное агентство. Максимальный размер гарантированного возврата денег – пять тысяч евро. Если учесть, что в среднем банковский вклад белоруса не превышает тысячи евро, вполне достаточно.

– Как на протяжении всей нашей деятельности вклады возвращались, так и возвращаться будут. Независимо от того на какой валюте они вложены, на какой срок и в какой банк, – считает начальник главного управления банковского надзора Национального банка Республики Беларусь Сергей ДУБКОВ.

Беларусь рассматривается как стратегический банковский партнер на международной арене. По мнению зарубежных банкиров, наш рынок – один из самых привлекательных. Поэтому многие партнеры заинтересованы в приобретении или открытии нового банка именно в нашей стране. А для Беларуси это дополнительные иностранные инвестиции.

– В любой стране тот, кто предоставляет средства, ожидает высокие доходы и риск будет разумным. И это же означает, что если кто-то решит инвестировать средства в Республику Беларусь, он будет делать это в том случае, если он принимает риск и сможет получить хорошие доходы, – сказал заместитель управления Национального банка Хорватии Девор ХОЛЕВАЦ.

Помочь реальному сектору экономики, грамотно управлять рисками и гарантировать возврат вкладов. Сегодня, по мнению банкиров-надзорщиков, это самые актуальные задачи для банков. За шесть часов обстоятельной дискуссии специалисты высказали свои взгляды на решения существующих проблем. Но в одном они едины: только совместными усилиями можно бороться с мировым финансовым кризисом.

Татьяна Харлинская, Игорь Пучков, телекомпания СТВ.