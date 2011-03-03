Беларусь рассматривает вопрос экспорта электроэнергии в связи со строительством АЭС

Об этом на открытии выставки «Атомэкспо-2011» заявил замминистра энергетики Михаил Михадюк.

Третьего марта крупнейшая в Европе экспозиция продолжит работу, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Строительство белорусской АЭС позволит снизить себестоимость производимой в республике электроэнергии, а, следовательно, сдержать темп роста тарифов и, может быть, понизить действующие. В первую очередь белорусская атомная электростанция будет работать на национальную экономику. Страна рассматривает вопрос экспорта электроэнергии, но при этом речь идет исключительно о конкурентоспособной продукции.

Михаил Михадюк, заместитель Министра энергетики Республики Беларусь:

На экспорт можно продать только конкурентноспособную продукцию.

Поэтому наша задача, чтобы пробиться на рынок экспорта, снизить затраты в энергетическом производстве

Мы себе поставили задачу за следующую пятилетку снизить затраты на выработку одного кВт/ч на 25-30 грамм. Амбициозная задача, но решаемая, просчитанная.