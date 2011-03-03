Прямой эфир

Беларусь рассматривает вопрос экспорта электроэнергии в связи со строительством АЭС

03 марта 2011 06:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Об этом на открытии выставки «Атомэкспо-2011» заявил замминистра энергетики Михаил Михадюк.

Третьего марта крупнейшая в Европе экспозиция продолжит работу, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Строительство белорусской АЭС позволит снизить себестоимость производимой в республике электроэнергии, а, следовательно, сдержать темп роста тарифов и, может быть, понизить действующие. В первую очередь белорусская атомная электростанция будет работать на национальную экономику. Страна рассматривает вопрос экспорта электроэнергии, но при этом речь идет исключительно о  конкурентоспособной продукции.

Михаил Михадюк, заместитель Министра энергетики Республики Беларусь:
На экспорт можно продать только конкурентноспособную продукцию.
Поэтому наша задача, чтобы пробиться на рынок экспорта, снизить затраты в энергетическом производстве
Мы себе поставили задачу за следующую пятилетку снизить затраты на выработку одного кВт/ч на 25-30 грамм. Амбициозная задача, но решаемая, просчитанная.

# Экономика # АЭС в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
02 марта 2011 19:03

Полоцк назван самым лучшим белорусским городом для бизнеса

02 марта 2011 18:34

Подано уже 200 заявок от граждан Литвы, которые бы хотели работать на Островецкой АЭС

02 марта 2011 15:28

Парламент Беларуси будет отстаивать право на полноформатное участие в работе «Евронеста»