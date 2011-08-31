Беларусь рассматривает польских инвесторов как основных партнеров по строительству нового сахарного комбината

Очередной раунд переговоров намечен на середину сентября. Тем временем белорусские аграрии страны приступают к массовой заготовке сахарной свеклы. Первые тонны урожая уже поступили на комбинаты.

Яблочное повидло и конфитюр на сахарном комбинате – это не просто так. Такие правила диктует рынок. В этом году переработчики Беларуси, а это четыре завода, намерены получить полмиллиона тонн сладкой продукции.

Иван Данченко, председатель концерна «Белгоспищепром»:

400 тысяч тонн сахара – это наш максимальный объем потребления. Имея только свекловичного 500 тысяч тонн сахара, страна гарантировано обеспечивает свои внутренние потребности в сахаре и создает экспортный потенциал.

Себя обеспечим, остальное – на экспорт. По традиции белорусский сахар отправляли в Россию. Но в этом году там небывалый урожай. Свекла уродила и в Украине. Конкуренция возрастает. Придется искать новые рынки сбыта.

Городейский комбинат поставляет продукцию в 19 стран мира, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Но, говорят, просто сахаром уже не удивишь. Продукт с высокой добавленной стоимостью – вот на чем сегодня можно заработать. Производство джемов из белорусских фруктов и ягод – это только начало.

Михаил Криштапович, директор ОАО «Городейский сахарный комбинат»:

К концу года вступит в строй новый цех по производству сахарной пудры. На постсоветском пространстве в промышленном аспекте она не выпускается.

Сахар, как сырье, наверное, уже сегодня не актуален. Надо развивать кондитерскую, консервную отрасль.

Как отмечают аграрии, урожай в этом году действительно удался. Корнеплоды даже потяжелел на 36 граммов. К слову, после переработки из одной такой сахарной свеклы можно получить сахара, которого хватит на 15 кружек чая.

Аграрии намерены собрать свыше четырех миллионов тонн. Сахаристость должна достигнуть не менее 17%. Но мощности заводов не успевают за объемами производства свеклы. Сегодня могут переработать в сутки около 30 тысяч тонн. Лежать урожай может недолго. Чтобы успеть, предприятия к переработке приступают уже в сентябре. Хотя в этот период сахаристость культуры еще не очень велика. А, значит, заводы теряют прибыль.

Чтобы увеличить мощности, предприятия проводят модернизацию, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Идут переговоры о строительстве пятого завода. К проекту проявляют интерес польские инвесторы. Но самое главное сейчас для отрасли – это эффективность и качество работы: от поля до склада готовой продукции.