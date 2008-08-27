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Беларусь расширит экономическое сотрудничество с Литвой

27 августа 2008 18:04
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Вопросы экономического сотрудничества обсуждались сегодня на встрече руководства Мингорисполкома с деловыми кругами этой страны. Впервые в истории в прошлом году оборот товаров и услуг между нашими странами достиг 1 млрд. долларов. Особо востребована на рынке наших соседей белорусская продукция машиностроения, нефтехимии, строительные материалы и товары легкой промышленности. В прошлом году был подписан первый крупномасштабный проект реконструкции литовской компанией столичного стадиона "ТРАКТОР". Сегодня он уже в стадии реализации.
# Экономика

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