Беларусь расширит экономическое сотрудничество с Литвой

Вопросы экономического сотрудничества обсуждались сегодня на встрече руководства Мингорисполкома с деловыми кругами этой страны. Впервые в истории в прошлом году оборот товаров и услуг между нашими странами достиг 1 млрд. долларов. Особо востребована на рынке наших соседей белорусская продукция машиностроения, нефтехимии, строительные материалы и товары легкой промышленности. В прошлом году был подписан первый крупномасштабный проект реконструкции литовской компанией столичного стадиона "ТРАКТОР". Сегодня он уже в стадии реализации.