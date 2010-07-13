Беларусь рассчитывает повысить свой рейтинг бизнес-привлекательности

По оценке Минэкономики, страна уже в ближайшее время может подняться сразу на десять пунктов. Сейчас по версии Всемирного банка мы на 58-м месте в списке государств с благоприятными условиями ведения бизнеса. Однако, по темпам реформ Беларусь — в числе мировых лидеров.

Кирпичик к кирпичику строят под Минском новый цех, а скорее даже мини-завод. Здесь будут производить битумные покрытия. Точно также свое дело — битумно-полимерное производство — строил Владимир Сохадзе. Химик по образованию, он почти 20 лет в этом бизнесе.

Владимир Сохадзе, директор полимерно-битумного производства:

Ударили зимой морозы в Европе — все германские хваленые дороги покрылись выбоинами. Германия применяет слабомодифицированный битум. А когда мы запустим свое производство, будет высокомодифицированный битум.

Сотрудничество с дорожниками — перспектива. Пока его производство работает на строительную отрасль. В старом цеху, в Ждановичах, было мало места. Да и здесь хочется расширяться. Свое дело, говорит Владимир, не брошу. Поэтому либерализацию бизнеса приветствует. Сделано немало, но и проблемы остаются.

Владимир Сохадзе, директор полимерно-битумного производства:

Это, в первую очередь, налогообложение, во вторую очередь — доступ к кредитам. Устранить препоны, устранить дико развившуюся систему согласования-пересогласования, или ты — предприятие — стоишь в очереди с простым гражданином, который какой-то свой вопрос, слабо подготовленный и долго решаемый, обсуждает в исполкоме.

Что делать, чтобы заниматься в стране «своим делом» было проще, говорили сегодня в правительстве. По версии Всемирного банка, Беларусь — на 58-м месте по условиям ведения бизнеса среди 183 государств. Такой рейтинг международная организация составляет ежегодно. Эксперты смотрят на десяток показателей. В частности, оценивают уровень защиты инвесторов в стране, возможности кредитования, налогообложение, получение разрешений на строительство. Для республики слабое место пока — налоги.

Андрей Кобяков, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

За 5 лет работы отменено 26 налогов и платежей, реализовано 57 мер по упрощению налоговой системы, налоговая нагрузка снижена более чем на 4,7 пункта. Возникает закономерный вопрос: почему при такой значительной работе наш рейтинг налогообложения является самым низким в мире? Две причины: отмена большого числа налогов у нас не сопровождается значительным сокращением налоговой нагрузки, хотя она существенна. Неплохим результатом можно было бы считать достижение нами в рейтинге по налогообложению места хотя бы 70-го — это уровень Германии.

Второй год подряд Всемирный банк называет Беларусь в пятерке стран-лидеров по темпам реформ. Ведь с 115-го места в 2007 году мы переместились на 58-ое. Но реально можем претендовать и на 48-ое, с учетом уже принятых мер. Здесь, кстати, мы опережаем соседей — Россию, Украину, Польшу. В том числе, и благодаря результатам в таких сферах, как регистрация собственности, исполнение контрактов и найм рабочей силы. Принят Палатой представителей главный закон по защите инвесторов «О хозяйственных обществах». Так что ближайшая перспектива — это войти в топ-30 бизнес-привлекательных стран. Правительство уже готовит новый план действий.

Строчка рейтинга для страны — не самоцель. Смысл всех усилий — улучшить бизнес-климат в стране для предпринимателей и инвесторов. Как если бы вам, работающим на 30 градусной жаре, попасть под летний дождь или грозу. Это, конечно, не предел мечтаний, но дышится уже значительно легче.

Кстати, Правительство намеренно отказывается от некоторых мер. Всемирный банк предлагал сократить срок уведомления о расторжении контракта с двух месяцев до одного. Это тоже повышает рейтинг, но уже идет вразрез с социальной политикой государства.