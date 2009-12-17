Беларусь рассчитывает подписать с Россией дополнительное соглашение по цене на газ в 2010 году

Об этом сообщил гендиректор «Белтрансгаза» Владимир Майоров.

В настоящий момент документ прорабатывается.

В этом году средняя цена российского газа для Беларуси составляла порядка 148-150 долларов за тысячу кубометров. Стоимость же транзита голубого топлива чрез территорию нашей республики может несколько увеличиться. Новая цена на газ постоянно обсуждается как на уровне предприятий «Белтрансгаз» и «Газпром», так и на уровне правительств и глав государств. Есть вероятность, что стоимость транзита голубого топлива через нашу территорию может несколько увеличиться.

Владимир Майоров, генеральный директор ОАО «Белтрансгаз»:

– На заседании Высшего Госсовета Союзного государства в Москве принято политическое решение по цене газа для Беларуси в 2010 году. Правительствам Беларуси и России поручено еще раз отработать механизмы, схемы, чтобы цена газа в 2010 году в Беларуси была сопоставимой, максимально близкой к текущей цене в 2009 году.

И как сегодня стало известно, Беларусь в ближайшее время планирует подписать важные документы по строительству АЭС. Первый в списке контракт с генподрядчиком проекта – «Атомстройэкспорт». Затем – межправительственное соглашение Беларуси и России о сотрудничестве в строительстве. А в первой половине следующего года – и генеральный контракт на сооружение станции. В настоящий момент идут переговоры с зарубежными компаниями.