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Беларусь рассчитывает на инвестиции с Востока

23 апреля 2008 13:43
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В Минске открылся белорусско-российский экономический форум, в котором принимают участие более 100 бизнесменов из 14 регионов России. Для большинства из них – это не первый визит в белорусскую столицу.

В прошлом году товарооборот между двумя странами превысил отметку в 26 миллиардов долларов. Во многом это следствие расширения контактов на региональном уровне и сотрудничества конкретных предприятий.

Россия для нас по-прежнему основной торгово-экономический партнер. В стране более тысячи предприятий с российским капиталом. Это четверть от общего количества СП.

Первый заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко призвал бизнесменов страны-соседки активнее участвовать в реализации инвестиционных проектов в нашей стране, особенно в энергетике.

Беларусь сделала ставку на инновационное развитие. И остро нуждается в инвестициях. Для иностранного капитала уже созданы беспрецедентные условия. Сейчас в стадии подготовки находится еще несколько документов благодаря которым бизнес-климат в нашей стране станет еще мягче.
# Экономика

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