Беларусь рассчитывает на более активную реализацию совместного с Ираном проекта по добыче нефти

Нюансы энергетического сотрудничества с Ближним востоком обсуждали в Правительстве. Проект по добыче нефти на месторождении Джофеир среди других белорусско-иранских совместных программ назван стратегическим. В настоящее время полностью решены все денежные вопросы: источником его финансирования выступит Центробанк Ирана. Аналогичный проект по добыче нефти в Венесуэле, начатый позже, чем иранский, уже дал результаты.