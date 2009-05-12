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Беларусь рассчитывает на более активную реализацию совместного с Ираном проекта по добыче нефти

12 мая 2009 18:36
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Нюансы энергетического сотрудничества с Ближним востоком обсуждали в Правительстве. Проект по добыче нефти на месторождении Джофеир среди других белорусско-иранских совместных программ назван стратегическим. В настоящее время полностью решены все денежные вопросы: источником его финансирования выступит Центробанк Ирана. Аналогичный проект по добыче нефти в Венесуэле, начатый позже, чем иранский, уже дал результаты.
# Экономика

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