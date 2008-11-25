Беларусь располагает потенциалом, чтобы стать важным и привлекательным бизнес-партнером

Об этом заявил сегодня Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Беларуси Найджел Гулд-Дэвис на международной конференции в Минске.Дипломат отметил, что о Белорусском инвест-форуме, который прошел в ноябре в Лондоне, написали самые авторитетные издания. Это свидетельствует о "беспрецедентном уровне интереса". Именно этот форум помог нашей стране расширить и укрепить диалог со странами Европы, а также установить новые связи. В то же время мероприятие следует рассматривать лишь как первый шаг, а потому совместную работу над расширением сотрудничества необходимо продолжать.