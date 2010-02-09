Беларусь проведет международные консультации по оценке влияния будущей АЭС на окружающую среду

Беларусь практически готова к началу возведения Атомной электростанции. Как заявлено на семинаре с участием экспертов МАГАТЭ, в стране создана практически вся необходимая инфраструктура – от подготовки кадров до обеспечения безопасности при строительстве.

Практические рекомендации о том, что должно быть готово к старту строительства получили все министерства и ведомства. Сегодня их руководители собрались в Национальной библиотеке. Эксперты Международного агентства по атомной энергетике поделились опытом комплексного подхода к развитию инфраструктуры.

Чон Кен Парк, директор департамента по ядерной энергетике МАГАТЭ:

– МАГАТЭ готова оказывать помощь Беларуси в развитии инфраструктуры для ядерной энергетической программы. Мы сделаем все необходимое для успешной работы.

Михаил Михадюк, заместитель министра энергетики Республики Беларусь:

– Оценка МАГАТЭ нашей работы – положительная. По одним направлениям мы вышли вперед, по другим, к моменту начала строительства АЭС, нам нужно будет чуть-чуть ускориться.

Атомные электростанции имеют сегодня 30 стран мира. Еще 68 присматриваются к перспективам. Ожидается, что мощности первой белорусской АЭС позволят нашей стране значительно экономить энергоресурсы, 80% которых сегодня закупаются. Уже в марте Беларусь и Россия планируют подписать Соглашение, которое фактически даст старт строительству. С российской стороны проект еще проходит внутригосударственные согласования.

Михаил Михадюк:

– Даты определены: ввод первого блока в 2016 году, второго – в 2018 году. И мы сегодня с Российской Федерацией делаем все возможное, чтобы в оговоренные сроки станция была введена.

Валентин Карпицкий, первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

– Всего необходимо разработать около 100 документов в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности. Учитываются рекомендации МАГАТЭ, документы, разработанные Российской Федерацией и другими странами с развитой ядерной энергетикой.

Под строительство АЭС выбрана Островецкая площадка в Гродненской области. Она соответствует всем необходимым критериям, в числе которых и безопасность, и экология. И, кстати, по оценке влияния будущей атомной электростанции на окружающую среду уже в ближайшее время Беларусь проведет международные консультации.

Согласно международной конвенции, наша страна направила отчет во все заинтересованные страны, среди которых Литва, Латвия, Украина, Польша и Австрия. По результатам этих консультаций, документ будет направлен на государственную экологическую экспертизу.

Алеся Высоцкая, Андрей Новгородцев и Александр Горощенко. Телекомпания СТВ.