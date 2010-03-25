Беларусь просит Экономический суд СНГ устранить нарушения международных обязательств Россией во взаимной торговле

Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель министра юстиции нашей страны Игорь Тушинский.

Исковое заявление не имеет имущественного характера. Оно касается правомерности взимания вывозных таможенных пошлин с 1 января 2010 года на продукты переработки нефти и нефтехимическое сырье, поставляемые из России в Беларусь.

Обоснованных ответов от наших соседей до сих пор не получено. Не дали результата и прошедшие двусторонние переговоры. Между тем взимание пошлин привели к прекращению по отдельным позициям поставок на нефтехимические предприятия Беларуси. В такой ситуации белорусская сторона вынуждена обратиться в Экономический суд СНГ, который также выполняет и функции суда ЕврАзЭС.

Исковое заявление направлено и в адрес российской стороны. Беларусь подготовила правовую основу документа и доказательную базу в части требований своих интересов.

Игорь Тушинский, заместитель министра юстиции Республики Беларусь:

Мы просим суд устранить нарушение Россией международных обязательств и, тем самым, устранить препятствия в международной торговле. Действуют международные обязательства, по которым торговля между Беларусью и Россией должна вестись беспошлинно. Единственным изъятием из режима беспошлинной торговли является нефть, все остальное должно идти беспошлинно.

Процедура и регламент Экономического суда предусматривают, что заявление может быть рассмотрено через 30 дней после подачи. Сейчас будут изучаться материалы, потом назначено судебное заседание.