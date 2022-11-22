Прямой эфир

Беларусь продолжит выплачивать внешние займы недружественным странам в белорусских рублях

22 ноября 2022 14:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В 2023 году Беларусь продолжит платить по внешним займам недружественным странам в белорусских рублях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь продолжит выплачивать внешние займы недружественным странам в белорусских рублях-1

Мера временная и вынужденная. Пока с платежного агента – Национального банка – не снимут санкции, возможности оплаты ограничены. По кредиту Товарно-кредитной корпорации США выплаты будут также в национальной валюте. Это предусмотрено принятым накануне совместным постановлением Совета министров и Нацбанка Беларуси. Данная мера принята для своевременного и полного осуществления выплат по этим займам. Платить по долгам западным странам в рублях решено из-за отсутствия технической возможности провести валютный платеж из-за рестрикций.

Больше новостей экономики за 22 ноября читайте здесь.

# Международное сотрудничество # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Новости экономики на РТР-Беларусь за 21.11.2022
21 ноября 2022 19:48

Новости экономики на РТР-Беларусь за 21.11.2022

«Радоваться особо нечему». Лукашенко о товарообороте с Удмуртией
21 ноября 2022 17:27

«Радоваться особо нечему». Лукашенко о товарообороте с Удмуртией

Новогодние туры в Беларусь пользуются популярностью у россиян. В чём причина?
21 ноября 2022 15:52

Новогодние туры в Беларусь пользуются популярностью у россиян. В чём причина?