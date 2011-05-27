Беларусь продолжает переговорный процесс с ВТО

Об этом заявил журналистам заместитель Министра иностранных дел Беларуси Александр Гурьянов. Сейчас готовится ряд документов, которые запросил секретариат Всемирной торговой организации.

Присоединение Беларуси к ВТО расширит доступ белорусских товаров на мировые рынки, а также снимет антидемпинговые ограничения, которым подвергаются белорусские предприятия.

Сейчас все члены таможенной «тройки» ведут переговоры о вступлении во всемирную торговую организацию по отдельности, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Но намерены состоять в этой структуре в роли единого экономического пространства.

Александр Гурьянов, заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь:

Все прекрасно понимают, что интересы Таможенного союза тоже имеют существенный вес. Иметь в ВТО одну Россию и не впускать туда других участников - это было бы неразумно. Поэтому мы надеемся, что вступление России в ВТО, если это произойдет в ближайшее время, будет способствовать скорейшему вступлению в эту организацию Беларуси и Казахстана, чтобы мы на единой таможенной территории смогли пользоваться теми же условиями, которые существуют в рамках Всемирной торговой организации.