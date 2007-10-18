Беларусь продемонстрирует свою продукцию в Австрии

18 октября в этой стране начались Дни экономики и культуры Беларуси.

В мероприятии примут участие около 150 отечественных предприятий. В рамках Дней состоится презентация торгово-экономических возможностей Беларуси. Акцент будет сделан на продвижение продукции концерна "Беллегпром". Планируется, что в Венском центре моды пройдет выставка изделий предприятий концерна.

Программа Дней включает презентацию Международной молодежной творческой мастерской "Мельница моды". Кроме показов коллекций одежды белорусских дизайнеров в австрийской столице откроется фотовыставка о Беларуси. Отметим, Австрия занимает 25-е место по показателю двустороннего товарооборота и 39-е - по объему экспорта и 19-е - по объему импорта.