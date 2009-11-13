Беларусь привлекла около 7 миллиардов иностранных инвестиций

Это на 29% выше прошлогоднего уровня. Об этом сообщил в Минске первый заместитель министра экономики.

Белорусский инвестиционно-экономический форум продолжает работу. Петр Жабко отметил, что в мире в связи с финансовым кризисом объем привлечения прямых иностранных инвестиций снизился примерно на 14%. Есть мнения, что и наступающий год не принесет большого прорыва в этом направлении. Вместе с тем в Беларуси поставлена стратегическая задача — войти в тридцатку стран с наилучшими условиями для ведения бизнеса.

В стране в последние годы приняты реформы по улучшению инвест-климата, которые уже дают эффект. В прошлом году было принято более 40 нормативно-правовых актов по либерализации, столько же принято в текущем. В результате Беларусь признали одним из ведущих реформаторов в рейтинге Всемирного банка «Условия ведения бизнеса». Уже второй год подряд наша республика входит в пятерку лидеров по темпу проведения реформ.

Сегодня наиболее привлекательной для иностранных инвесторов является столица. За девять месяцев текущего года около 85% поступивших в Беларусь прямых иностранных инвестиций пришлось на Минск.

В этом году на форуме инвесторам предложено около ста проектов. И уже есть конкретные договоренности.