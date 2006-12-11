Беларусь привлекла кредит

Организаторами кредита в размере 65 млн. евро выступили один из немецких банков и российский Внешторгбанк, а участниками стали 18 банков из четырнадцати европейских стран. Процентная ставка по нему составит шестимесячный Либор (Euribor) плюс 3,5%, а комиссия за организацию займа - 1,5%. Соглашение заключено сроком на один год с правом продления еще на год. Деньги поступят уже в конце декабря. Они будут использованы на финансирование дефицита республиканского бюджета в 2007 году. Напомним, в декабре 2005-го было подписано соглашение о предоставлении правительству Беларуси первого такого кредита на сумму 32 млн. долларов. Планируется, что он будет погашен до конца текущего года.