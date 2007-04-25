Беларусь привлекает иностранных инвесторов

Завершился визит в Беларусь многочисленной делегации бизнесменов из Нидерландов.

Гости встретились с представителями торгово-промышленной палаты и руководителями предпринимательских союзов. После официальных переговоров гости посетили выставку концерна "Белресурсы". Здесь они ознакомились с продукцией белорусского производства различных отраслей.

Агропромышленный комплекс страны голландские бизнесмены изучали на примере агрокомбината "Ждановичи". По итогам визита, голландцы выразили желание работать с Беларусью. Они отметили, что страна инвестиционно привлекательна, и необходимо продолжить изучение возможностей вложения своих капиталов в белорусское производство.