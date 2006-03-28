Беларусь приступила к составлению итоговых документов по присоединению к ВТО

Белорусское законодательство одно из самых современных в мире в сфере интеллектуальной собственности и соответствует всем стандартам Всемирной торговой организации.Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел республики, где 26 марта прошёл семинар, посвящённый одному из стандартов, необходимых для присоединения Беларуси к ВТО - защите прав на интеллектуальную собственность. Участники семинара пришли к выводу, что промышленным предприятиям Беларуси, субъектам хозяйствования, научным учреждениям нужно активизировать деятельность в защите тех инвестиций, которые делаются в развитие научно-техническую сферу, инновационную деятельность. Стратегическим приоритетом является обеспечение инновационного пути развития отечественной экономики. Интеллектуальная собственность сегодня стала одним из важнейших инструментов внешнеторговой политики - этот вопрос является крайне важным в формировании эффективной внешнеэкономической политики.