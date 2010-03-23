Беларусь примет участие во всемирной выставке «ЭКСПО-2010» в Шанхае

В правительстве обсуждали подготовку к предстоящему международному форуму.

Выставка откроется 1 мая и продлится до конца октября. Участие в ней примут 192 страны и 49 международных организаций.

Национальная экспозиция Беларуси будет размещена в павильоне площадью 1000 квадратных метров. Строительные работы идут там уже с января. Эта площадка станет визитной карточкой республики. Участие во всемирной выставке – возможность продемонстрировать научно-технические достижения и заключить деловые контракты.

Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь:

Цель участия Беларуси — укрепления имиджа на международной арене, реализация научных, экономических, культурных интересов нашего государства в мире и в целом расширение сотрудничества с Китайской Народной Республикой.

Олег Якубович, заместитель министра торговли Республики Беларусь:

«ЭКСПО-2010» — это уникальная площадка для привлечения инвесторов. Для этого подготовлены соответствующие информационные материалы, в том числе кинофильмы на английском, китайском языках, в которых будут показаны наши предприятия, рассказывается об отраслях нашей промышленности и перспективных инвестиционных проектах.