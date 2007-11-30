Беларусь прекратит поставки импортной сельхозтехники в нашу страну

Об этом заявил сегодня Президент Александр Лукашенко на семинаре руководящих работников республиканских и местных государственных органов.

Такое решение принято по предложению первого вице-премьера Владимира Семашко. Президент сообщил, что будет подписан соответствующий указ.



В стране должно быть прекращено нерациональное использование средств, выделяемых под программу возрождения белорусской деревни. Ответственность за это глава государства возлагает на губернаторов и председателей райисполкомов.



Реализация всех аспектов программы возрождения и развития села будет проверена в мае-июне 2008 года. И в частности, выполнение поручений Президента в сфере потребкооперации.

