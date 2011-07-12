Беларусь предложила России и Казахстану создавать совместные корпорации в Таможенном союзе

Объединение в Таможенный союз позволит Беларуси, России и Казахстану успешно интегрироваться в глобальную экономику. Об этом было заявлено в Москве на встрече правительственных делегаций трех стран. В ближайшее время будет подписано и около 30 новых соглашений по развитию Единого экономического пространства.

Кроме того, страны таможенный тройки планируют создать зону свободной торговли с ЕС.

Напомним, Таможенный союз начал работу 1 января 2010-го. В прошлом году товарооборот Беларуси с Россией и Казахстаном увеличился более чем на 20% и достиг почти 30 млрд долларов. Представители деловых кругов уже ощутили плюсы такого сотрудничества, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Андрей Смоляр, директор транспортной компании (Беларусь):

Плюсы я увидел сегодня ночью, когда мы проезжали белорусско-российскую границу. К моему великому удовольствию я не увидел там ни одной фуры. То есть процесс движения товара от грузоотправителя к получателю значительно ускорился.

Антон Еропкин, советник по правовым вопросам Российского Союза промышленников и предпринимателей:

Предприниматели очень благосклонно воспринимают все нововведения Таможенного союза.

За первый год действия Таможенного союза товарооборот между нашими странами увеличился практически на 30%. И в совокупном объеме наши экономики составляют порядка 600 млрд долларов. Соответственно, это новый рынок. Действительно, единый рынок.

Еркебулан Ильясов, директор по развитию бизнеса энергетической компании (Казахстан):

Большие плюсы есть. И, думаю, есть некоторые недоработки, которые в течение двух-трех лет решатся. В будущем Единое экономическое пространство усилится и тем самым увеличится товарооборот между тремя странами.

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