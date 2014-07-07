Беларусь предложила Китаю варианты логистики для усиления присутствия на рынках Западной Европы

Новости Беларуси. От банковской сферы до транспорта и логистики. Беларусь предлагает Китаю реализацию целого ряда многосторонних проектов. Перспективы сотрудничества 7 июля обсуждали Премьер-министр Беларуси и первый заместитель министра коммерции Китая.

Михаил Мясникович отметил, что белорусское правительство уже проработало с партнерами из Казахстана, Туркменистана и Монголии возможные варианты выстраивания логистических цепочек, которые могли бы содействовать работе Китая с европейскими государствами, в том числе странами Западной Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь и Китай сейчас реализуют около 20 совместных проектов общей стоимостью 5 с половиной миллиардов долларов. Среди них есть и крупные системные проекты: Китайско-белорусский индустриальный парк, а также строительство завода по производству легковых автомобилей «Белджи».