Беларусь предложила Казахстану 37 совместных проектов

Они могут быть включены в Карту индустриализации Казахстана. Об этом стало известно по итогам встречи глав правительств двух стран в Астане.

Запланирована встреча белорусской делегации и с Президентом Нурсултаном Назарбаевым.

Отметим, Казахстан - на третьем месте в объеме внешней торговли Беларуси со странами СНГ после России и Украины. В 2008 году объем взаимной торговли был более полумиллиарда долларов. С начала текущего – около 300 миллионов.

В основе белорусского экспорта – грузовики, тракторы, шины, мебель, бытовая техника, молоко и молочные продукты. Возросли поставки в Казахстан сахара, лекарств, ковров, радиаторов и сельхозтехники. А ещё наша страна планирует участвовать в организации производства минеральных удобрений в Казахстане.