Беларусь предлагает инвесторам пять актуальных проектов, связанных с разработкой месторождений

На неделе Александр Лукашенко встретился с руководством группы компаний Boulle Minig Group. Она специализируется в горнодобывающей промышленности и геологоразведке. Их интерес нашим недрам вполне понятен: Беларусь по запасам калийных солей на третьем месте в мире. Хотя, с геологической точки зрения белорусские недра гораздо богаче, чем это принято считать.

В декабре 1975 года «Гранит» выпустил свою первую продукцию, а карьер начал выдавать горную массу. Специалисты говорят, что если продолжать здесь работать такими же темпами, то залежей полезного ископаемого конкретно в этом карьере хватит ещё лет на сорок. Но ждать до конца этого срока, наверное, нелогично.

А потому уже решено километрах в трёх отсюда в деревне Ситница построить горно-обогатительный комбинат. Впрочем, проблем с ископаемым никаких нет. Всё в округе — фактически, сплошное месторождение гранита, а потому теперь всё, чего здесь ждут — это инвестора.

Всю необходимую работу белорусские геологи уже провели. Гранит здесь залегает на глубине 30-40-50 метров. Огромный карьер, который здесь появится, похожий на тот, что уже есть у предприятия, сулит серьёзную прибыль, рассказывает замдиректора «Гранита». Ведь потребности в строительном щебне у страны растут каждый год. Так что сам «Гранит» уже не справляется. А ведь просят и соседи.

Анатолий Кустрей, заместитель генерального директора РУПП «Гранит»:

И сегодня, и завтра республика будет строиться. И вокруг не так уж много таких гранитных залежей. По северу Украины есть, в Воронеже, в Прибалтике из Скандинавии возят паромами. Но в близлежащих российских регионах —Смоленская область, Брянская — этого нет. Даже Москва заинтересована, Литва всё время просит щебень.

То, что горно-обогатительный комбинат в Ситнице появится, – вопрос уже решённый. До 1 августа Минприроды и Минстройархитектуры отчитаются правительству о результатах. Министерства сейчас на этапе объявления тендера. А всё потому, что предквалификацию прошла в итоге даже не одна, а две компании – французская и российская. Впрочем, это только один из пяти интереснейших инвестпроектов связанных с разработкой месторождений, которые предлагает сейчас инвестору Беларусь.

Анатолий Лис, заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:

Камнем заинтересовалась известная французская фирма, интересуются российские компании. По горючим сланцам — эстонцы, чехи, которые имеют технологии — это строительство горно-обогатительных комбинатов, шахт, т.е. это проекты очень серьёзные. Но больше всего, конечно, сегодня на слуху калийные удобрения. И сегодня калийными удобрениями в нашей стране интересуются очень многие. Поэтому здесь мы подходим очень избирательно очень щепетильно. Желающих сегодня очень много.

То, что желающих очень много, на неделе подтвердили сами инвесторы. В понедельник Александр Лукашенко встречается с владельцем группы компаний Boulle Mining Group. Штаб-квартира фирмы — в Люксембурге, а сам Жан-Раймон Буль уже больше 10 лет вкладывает в добывающую промышленность разных стран. Не секрет, у Беларуси третье место в мире после Канады и России по запасам калийных солей. При этом добыча из трёх крупных открытых месторождений ведётся только на одном — Старобинском. Исправить ситуацию президент предлагает тем, кто уже завтра готов работать.

Александр Лукашенко:

Мы будем иметь дело с любой компанией, если она способна сегодня прийти и работать, а не просто обещать. Вы можете обещать, но я вам сразу скажу, что если появятся новые компании, которые завтра готовы работать, мы будем работать с ними.

Что интересно на следующий день директор по инвестициям уже Катарской горнодобывающей компании спускается в шахту в Солигорске. Этому государству белорусская сторона также сделала предложения по проектам в области калийных солей, железной руды и стройматериалов. И предложения эти оценили.

Халед аль-Обейдли, директор по инвестициям Катарской горнорудной компании:

Я сам горный инженер, поэтому при посещении шахты в Солигорске был очень впечатлен уровнем подготовки специалистов и технологиями, применяющимися там при добыче калийных солей. Уверен, что наше сотрудничество с Беларусью имеет все шансы на успех.

Работа на этой буровой не останавливается ни днём, ни ночью. Круглосуточно из колонковой трубы достают керн – столбики горной породы, которую потом и изучают геологи. По две буровых на километр – это значит, разведка уже детальная, а это финальный этап перед приходом инвестора, который месторождение начнёт разрабатывать. Сейчас в Любанском районе ищут горючий сланец. Вернее то, что он есть – знают точно. Но для инвестора уточняют всё буквально по метрам. А для себя и для страны изучают вообще всё, что есть в этой земле. На будущее.

Добыча и переработка горючих сланцев на Любанском и Туровском месторождениях – как раз один из тех пяти самых актуальных белорусских инвестпроектов, связанных с добычей полезных ископаемых. Этим уже интересуются эстонцы и чехи. А тем временем геологи работают в поте лица – килограммы керна описывают и отправляют в лабораторию. Там выяснят качество и теплотворность горючего сланца. Продукты переработки горючего сланца – это сланцевое масло и высококалорийный полукоксовый газ – фактически, своя электроэнергия с низкой себестоимостью, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Объём планируемых инвестиций в сланцевый проект — больше 1,5 миллиардов долларов. Но в Национальном инвестагентстве поясняют — цифра условная, точную определит инвестор, и она вполне может быть больше. Ведь инвестора выбирают очень аккуратно – он принесёт в страну свои ноу-хау, знания и финансы, но это не значит, что Беларусь просто отдаст ему кусок своей земли.

Дмитрий Клевжиц, директор Национального инвестиционного агентства:

Хоть Западному Занзибару передаём — это неважно. Главное, что всё определяется договором. И в наших конституционных соглашениях Беларусь тоже получает от этой разработки какой-то объём продукции, поэтому говорить о том, что мы просто берём-отдаём-продаём — это неправильно. Нам нужно говорить так: мы приглашаем сюда партнёров, и эти партнёры помогают нам же добывать те природные ископаемые, которые мы у себя же будем использовать.