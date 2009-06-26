Беларусь предлагает Газпрому юридически закрепить среднегодовую цену на газ (ВИДЕО)

Или, другими словами, в виде соглашения документально оформить устную договорённость президентов об оплате Минском голубого топлива в этом году по средней цене 150 долларов за тысячу кубометров.

Об этом сегодня сообщил первый вице-премьер Беларуси — Владимир Семашко — отвечая на вопросы депутатов обеих палат парламента.

Послание Газпрома с требованием к Белтрансгазу немедленно погасить задолженность в 234 миллиона долларов, идёт вразрез с дополнением к контракту. Который, кстати, был фактически парафирован экспертами компаний.

Тем не менее, — как сообщил депутатам Владимир Семашко, — Беларусь, наряду с пунктуальным выполнением договорённостей, со второго полугодия уже начинала постепенно рассчитываться за ранее образовавшуюся задолженность.

— 19 марта в Завидово стороны договорились о том, что мы пойдем ровным графиком – нам болезненно прыгнуть с цены 127 долларов на 210 долларов. Давайте средне просчитывать цену по году. Давайте мы ровным графиком пойдем по этой цене – по 150 и будем платить. Поспорили. Немного. Белтрансгаз разработал дополнение к контракту. 28 мая Путин на союзном правительстве заявил, что да, мы согласны, С Беларусью идем плавным графиком. Но до сего момента дополнение не подписано и нас пытаются поджимать – накопили задолженность, — сказал Владимир Семашко.

Первый вице-премьер добавил, что если речь всё же пойдет о погашении задолженности, которая образовалась как разница между контрактной и среднегодовой ценой, то Беларусь ликвидирует её до ноября текущего года.