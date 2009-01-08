Беларусь повысила тарифы на транзит нефти

Такое постановление приняло Министерство экономики нашей страны. На 22,5% повысилась стоимость прокачки нефти по маршрутам "Унеча-Адамова застава", в направлении Польша-Германия и «Унеча-Броды» в направлении Украины. Кроме того, почти на 22% увеличивается тариф на транзит импортируемой нефти по нефтепроводу "Гомельтранснефть -Дружба" - "Мозырский НПЗ".



Отметим, предыдущее повышение тарифов на транзит нефти Беларусь провела в январе прошлого года в среднем на 16%. Напомним, ежегодно через нашу страну прокачивается около 70 миллионов тонн российской нефти.