Беларусь поможет Кыргызстану построить сеть крупных гидроэлектростанций

Пока речь идет о поставке в страну наших большегрузов и автотракторной техники.

К работам привлекут белорусских специалистов. Новые технологии и разработки отечественных ученых могут быть использованы и в освоении урановых месторождений. Об этом сегодня в Минске заявила Посол Республики Кыргызстан в нашей стране. Существует заинтересованность в создании совместных производств. Проработка проектов уже идёт на уровне представителей бизнес-кругов.

— Мы надеемся, что будут открыты совместные предприятия по переработке мяса и молока и по продвижению совместных товаров на большой рынок. Потому что Кыргызcтан является членом ВТО и есть возможность продвижения товаров на другие рынки. Я думаю, что Беларусь этим воспользуется, — Ишенкуль Болджурова, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Республике Беларусь.