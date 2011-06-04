Беларусь получит кредит из Антикризисного фонда ЕврАзЭС в размере 3 млрд долларов

Такое решение одобрил Совет фонда на заседании в Киеве. Эксперты рассматривали кредитные заявки сразу от нескольких стран, в том числе и от Беларуси. Решение о выделении кредита принято открытым голосованием всеми членами Совета.

В ходе заседания как обычно обсудили нынешнее состояние экономик постсоветских страны, рассмотрели и выполнение собственноручно написанного плана по преодолению последствий мирового финансового кризиса.

Сразу после заседания глав финансовых ведомств уже в более узком составе ожидалось заседание антикризисного фонда ЕврАзЭС. Также было известно заранее: кроме кредитной заявки Беларуси на нем рассмотрят подобные обращения Армении, Кыргызстана и Таджикистана. Впрочем, среди всех министров, и это особо отметили журналисты, белорусский был наиболее собран. Андрей Харковец явно готовился ответить на любые вопросы, хотя к этому моменты все шаги и меры для стабилизации ситуации в Беларуси с антикризисным фондом ЕврАзЭС уже были согласованы. Но все это становится понятным, если вспомнить предысторию.

Еще в начале этого года белорусские власти обратились к правительству России за кредитом в 1 млрд долларов и к антикризисному фонду ЕврАзЭС за кредитом в 2 млрд. Но в середине мая российский министр финансов Алексей Кудрин объявил: из своего бюджета Россия ничем помогать не собирается. А после и вовсе предложил Беларуси приватизировать собственность, но даже не на три, а аж на семь с лишним млрд в течение трех лет.

Еще стоит знать, что тот же самый Кудрин возглавляет антикризисный фонд ЕврАзЭС, да и контрольный пакет в фонде принадлежит именно России.

Само заседание для журналистов было закрытым, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Прессу пустили только на протокол, но уже в шесть часов вечера интрига, наконец, разрешилась.

Алексей Кудрин, министр финансов Российской Федерации:

Мы рассмотрели вопрос о кредите Республике Беларусь на сумму три млрд долларов, который выделяется частями в течение трех лет. Сегодня решение принято положительное. Выделяется кредит на 10 лет с льготным периодом три года.

В этом году первый транш составит 800 млн долларов. Они поступят после проведения внутригосударственных процедур и подписания соглашения в течение 10-15 дней.

Кроме того, в конце года, 31 декабря, будет рассмотрен вопрос о предоставлении следующего транша (440 млн долларов). Таким образом, общая сумма транша этого года составит 1 млрд 240 млн долларов.

Андрей Харковец, Министр финансов Республики Беларусь:

Два часа понадобилось для того, чтобы мы приняли решение на совете фонда о выделении кредита. Это говорит о том, что программа глубоко проработанная.

Если говорить о том, насколько для нас эти ресурсы комфортны, я бы сказал, что это удачные для нас заимствования. Ресурсы предоставляются на срок до 10 лет. Льготный период – 3 года. И процентная ставка будет определяться исходя из стоимости заимствования для Российской Федерации, Казахстана на внешних финансовых рынках, исходя из рейтинга этих стран. Это достаточно низкие ставки.