Беларусь получит $125 млн от Всемирного банка

Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил соглашение с Всемирным банком о займе на $125 млн.

В соответствии с указом N438, средства выделяются на реализацию в Беларуси проекта «Повышение энергоэффективности».

Как сообщалось, 8 июня 2009 года Госкомитет по стандартизации подписал в Минске соглашение с ВБ о займе на $125 млн на проект повышения энергоэффективности в Беларуси. Совет исполнительных директоров ВБ 28 мая утвердил предоставление данного займа, который в настоящее время является самым крупным кредитом ВБ для Беларуси.

Займ ВБ предоставляется на условиях погашения в течение 16 лет с отсрочкой выплат основной суммы долга на 6 лет. Реализация проекта начнется в 2009 году и займет пять лет. Общая стоимость проекта составляет $193,1 млн.

Основной задачей проекта является преобразование действующих отопительных котельных, расположенных в ряде городов Беларуси.

В настоящее время Беларусь ведет переговоры с ВБ о предоставлении займа на цели развития на $200 млн, сообщает «Интерфакс-Запад».