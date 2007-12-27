Беларусь получила российский государственный кредит

Средства в размере 1,5 миллиардов долларов зачислены на валютный счет Министерства финансов Беларуси в Национальном банке. Кредит предоставлен сроком на 15 лет с пятилетней отсрочкой платежей. В соответствии с подписанным 20 декабря 2007 года в Москве Соглашением между правительствами двух стран, белорусская сторона будет погашать его путем перевода средств в долларах США сорока равными ежеквартальными долями. Первый платеж будет осуществлен 15 февраля 2013 года, а последний - 15 ноября 2022 года.